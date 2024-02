Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Częstochowie. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

ŚLĄSKIE. Około 70 ciągników rolniczych wyjechało na drogę krajową nr 43 w powiecie kłobuckim, by wziąć udział w ogólnopolskim proteście rolników. O co walczą właściciele gospodarstw spod Kłobucka?

Niedawno w Częstochowie otwarto nowe miejsce, które ma zapełnić mapę białych plam rozgrywki i rekreacji w mieście - to City skatepark przy Rydza-Śmigłego 36/38. Zobaczcie, jak tam jest!

Magia miłości na jarmarku: Święto Św. Walentego w III Alei NMP w Częstochowie. Od piątku do niedzieli można zajrzeć na Jarmark Walentynkowy. Sprawdźcie, co można kupić w tym roku na Jarmarku?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Częstochowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Małgorzata Terrero-Rozmus jest kandydatką komitetu wyborczego "Wybieram Częstochowę" na urząd prezydenta Częstochowy. To społeczniczka, ekolożka, prezeska fundacji Rething. W nowym miejskim ruchu politycznym są m.in. społecznicy, nauczyciele, prawniczka, były dziennikarz, czy twórca filmów o Częstochowie.

Mieszkańcy Częstochowy polecają lokale, gdzie kupisz najlepsze pączki, ciasta i słodkości! Podczas kulinarnego tournee po naszym mieście miej otwarty umysł, pusty żołądek i gotowość do odkrywania nowych smaków. Bo częstochowskie cukiernie oferują naprawdę bogaty przekrój słodkich propozycji.

Dziś Tłusty Czwartek. Ten dzień kocha każdy miłośnik pączków. Wybór smaków może przyprawić o zawrót głowy, są też tacy, którzy preferują tylko jeden kultowy smak - z różą. Ci, którzy próbują różnych opcji mają nie lada wyzwanie, by znaleźć miejsce na skosztowanie wszystkich ulubionych pozycji. Na ilu sztukach Ty skończysz w tym roku?

W związku z ogólnopolskim protestem rolników, częstochowscy policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i spokoju. Na wielu odcinkach - także na terenie powiatu częstochowskiego - musimy liczyć się z utrudnieniami. - Prosimy o zarezerwowanie sobie więcej czasu na podróż lub wybranie innej trasy - podkreślają funkcjonariusze.

Dobiegają końca prace na budowie przedłużenia ulicy Korfantego do drogi krajowej nr 46 prowadzącej w kierunku Olsztyna. Połączenie to usprawni dojazd na Jurę mieszkańcom dużej części Częstochowy. Dzięki niemu będzie można ominąć często zakorkowany, między innymi z powodu przejazdu kolejowego, zjazd z DK91 na DK46 przy ulicy Bugajskiej.

Bibliotekarze w Częstochowie kontynuują swój protest. - Obiecano nam podwyżki, ale niestety nie dotrzymano słowa. Jesteśmy dziadami częstochowskiej kultury - komentują dosadnie. W ramach protestu częstochowskie biblioteki nadal nie będą prowadzić działalności kulturalno-edukacyjną. Pracownicy zapowiadają, że jeśli w ich sprawie nic się nie zmieni, swoje działania zaostrzą. Co na to miasto?

Remont DK 91 stale się przedłuża. Drogowcy co jakiś czas oddają do użytku kolejne fragmenty dawnej "gierkówki", ale całość nie jest w pełni przejezdna. Od środy, 7 lutego, kierowcy mogą korzystać z połączenia alei Wojska Polskiego z ulicą Rejtana. Oddane do użytku zostały również kładki.