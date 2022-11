Na Jasnej Górze w tym tygodniu. Pielgrzymka Romów, 640 lat sanktuarium

W tym tygodniu na Jasnej Górze odbędzie się wiele wydarzeń. Jak informuje Biuro Prasowej Jasnej Góry do sanktuarium przybędą pielgrzymki, ale też naukowcy na konferencję, której tematem jest 640 rocznica Jasnej Góry.

W skrócie Spotkanie „Jasna Góra 640 lat. Misterium trwania” (29 XI g.18.30), pielgrzymka przedstawicieli indywidualnych form życia konsekrowanego (3 XII), Pielgrzymka Romów (4 XII) oraz pierwszy w tegorocznym cyklu Wieczór Organowy (3 XII g.17.00). O rozpoczętym Adwencie, czasie oczekiwania na Boże Narodzenie, przypominają: świeca maryjna nazywana roratką w Kaplicy Matki Bożej, a w Bazylice zielone wieńce. Codziennie w dni powszednie o godz. 6.00 przed Cudownym Obrazem sprawowana jest Msza św. zwana roratną. Szczegóły tugodnia We wtorek, 29 XI minie 70 lat od podania wiadomości o wyniesieniu przez papieża Piusa XII abp. Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski do godności kardynała. Było to w 1952 r. Ten dzień został wybrany na spotkanie zatytułowane „Jasna Góra 640 lat. Misterium trwania”. Tytuł został zaczerpnięty z listu Prymasa Wyszyńskiego do pisarza Jana Dobraczyńskiego, którego błogosławiony poprosił o napisanie książki na Jubileusz 600-lecia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Kard. Wyszyński podkreślał, że w dziele nie chodzi jedynie o opisanie dziejów Obrazu, ale o odtworzenie mocy jego oddziaływania na duchową formację małych czy wielkich Polaków. - Tu trzeba stworzyć coś więcej, trzeba wniknąć w przedziwne misterium trwania Pani Jasnogórskiej - pisał Prymas i dodawał, że „to wniknięcie w jasnogórskie misterium trwania przyczyni się do przezwyciężenia deflacji społecznej, jaka opanowuje coraz szersze kręgi naszej inteligencji”. Powstała książka „Spotkania Jasnogórskie”, której nowe wydanie wiąże się z przeżywaną w tym roku 640. rocznicą obecności Obrazu Maryi na Jasnej Górze. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 29 XI o godz. 18.30 w Sali Papieskiej. Wezmą w nim udział: Michalina Jankowska - Instytut Prymasowski Stefana Kard. Wyszyńskiego, o. dr Grzegorz Prus - Jasnogórski Instytut Maryjny,

prof. Paweł Skibiński - Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej,

o. Samuel Pacholski - Przeor Jasnej Góry. Organizatorami są: Jasna Góra, Fundacja „Civitas Christiana”, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Wśród patronów medialnych: Radio Jasna Góra, Radio Fiat, „Niedziela” i „Gość Niedzielny”. W sobotę, 3 XII na Jasnej Górze odbędzie się XVII pielgrzymka przedstawicieli stanów zaliczanych do tzw. indywidualnych form życia konsekrowanego. Są to dziewice, wdowy, wdowcy, pustelnice i pustelnicy. Stan dziewic i wdów konsekrowanych w Kościele jest starszy od zgromadzeń zakonnych. Po wiekach przerwy Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego stulecia dzięki papieżowi Pawłowi VI, a w 1994 r. w czasie Synodu Biskupów w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego. Indywidualną formę życia konsekrowanego wybrało w Polsce 748 osób. To wciąż bez porównania mniej niż liczba konsekrowanych we wspólnotach, ale takich osób wciąż przybywa. Wg. najnowszych danych w kraju żyje obecnie 365 dziewic konsekrowanych, 373 wdowy, 1 wdowiec, 1 pustelnik i 8 pustelnic. Obecnie osoby, które przyjęły indywidualną konsekrację żyją już we wszystkich diecezjach na terenie kraju. Najwięcej w archidiecezji łódzkiej i krakowskiej.

Przed aktem konsekracji kandydatki do stanu dziewic i wdów konsekrowanych przechodzą odpowiednią formację, poznają istotę powołania, historię danego stanu oraz współczesne wymagania Kościoła. Następnie składają swoje śluby na ręce biskupa ordynariusza. Obrzęd konsekracji ma uroczysty i publiczny charakter. Kobiety, które włączane są do grona dziewic konsekrowanych, przyjmują z rąk biskupa symbole: obrączkę - znak zaślubin z Chrystusem oraz brewiarz - narzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę. Do stanu wdów może wejść ktoś, kto żył w sakramentalnym związku małżeńskim, który ustał z powodu śmierci współmałżonka. Znany ze starożytności wymóg jednego małżeństwa już nie obowiązuje. Nie ma też wyznaczonej dolnej granicy wieku, choć przyjmuje się, że nie może to być osoba zbyt młoda. Kandydat lub kandydatka musi cieszyć się dobrą opinią, wyrazić gotowość do zaangażowania - w miarę możliwości i predyspozycji - na rzecz parafii i diecezji oraz odbyć odpowiednie przygotowanie. Ostateczną decyzję podejmuje biskup lub delegowany przez niego kapłan. Musi on mieć moralną pewność, że wdowa wytrwa w życiu czystym i poświęconym Bogu.

Adwent na Jasnej Górze to także Wieczory Organowe. W tym roku to już 20. edycja. Koncerty zabrzmią przez trzy sobotnie wieczory: 3 XII, 10 XII i 17 XII. Rozpoczynać się będą zawsze o godz. 17.00 w Bazylice. Wstęp na nie jest bezpłatny. - Idea tych muzycznych spotkań od lat jest niezmienna. Koncerty to sposobność do poruszenia naszej wrażliwości, do głębszego przeżywania Adwentu i przygotowania na nasze spotkanie z sacrum, z Bogiem - podkreśla koordynator projektu o. Sebastian Matecki. Koncerty wykonywane będą w Bazylice, gdzie znajdują się jedne z największych w Polsce, organy. Jasnogórski instrument jest obecnie trzecim pod względem wielkości, po organach bazyliki w Licheniu i katedry we Wrocławiu. Można na nich wykonywać także całą wielką literaturę organową, zwłaszcza epoki symfonizmu XIX i XX w.

Podczas pierwszego z koncertów, w sobotę, 3 XII przy organach zasiądzie prof. Roman Perucki, organista Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, wirtuoz i pedagog, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz prezes Pomorskiego Stowarzyszenia „Musica Sacra”. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę grudnia odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Romów, w tym roku jubileuszowa, bo 40. Organizuje ją od ponad 20 lat ks. Stanisław Opocki, Krajowy Duszpasterz Romów. Obecnie w Polsce zamieszkuje ich około 15 tys. Katolicy stanowią 90 proc. Msza św. z udziałem przedstawicieli romskiej społeczności sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o godz.12.30. Po niej spotkają się w Kaplicy św. Józefa na Halach, gdzie będą mieli też okazję do prezentacji swej barwnej kultury.