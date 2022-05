Pielgrzymi z Knurowa przybiegli i przyjechali na rowerach na Jasną Górę

Ks. Jan Macha został beatyfikowany w Katowicach w październiku ubiegłego roku. Został stracony przez hitlerowców w 1942 r. po zaledwie trzech latach kapłaństwa. Nawiązał współpracę z podziemną organizacją charytatywną za co aresztowało go gestapo. Pomagał zarówno Polakom, jak i Niemcom. Ciało kapłana najprawdopodobniej zostało spalone w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W Starym Chorzowie jest jego symboliczny grób i to w tym roku był też ważny punkt na trasie knurowskiej pielgrzymki. Na grobie ks. Machy na starym cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny złożono kwiaty.

Ks. Macha był także jasnogórskim pielgrzymem, tu modlił się w pielgrzymce akademickiej w 1936 r.

Marian Płaszczyk pomysłodawca i organizator pielgrzymek z Knurowa podkreślił, że mottem pielgrzymki stały się słowa błogosławionego śląskiego kapłana przypominające, że „miłosierdzie Boga jest bez granic cudowne, niepojęte, zawsze gotowe i niezrównane. Wpisały się one nie tylko w pielgrzymkę, ale także w życie parafii ostatniego czasu. Jak przypomniał knurowianin, szczególnym wydarzeniem nie tylko dla wiernych parafii jest realizacja „miłosierdzia w praktyce”.