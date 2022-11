Częstochowa. Od soboty do poniedziałku 50 kolizji, 2 wypadki, 1 osoba zginęła ZDJĘCIA

- W weekend na drogach naszego miasta i powiatu doszło łącznie do 26 kolizji. W poniedziałek doszło do 24 kolizji i 2 wypadków, w których 1 osoba zginęła. Do pierwszego z nich doszło przed godziną 17 w Świętej Annie (gmina Dąbrowa Zielona). Wstępne ustalenia wskazują, że 19-letni kierujący citroenem na łuku drogi potrącił idącego właściwą stroną drogi pieszego - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie. Mężczyzna nie posiadał elementów odblaskowych, ubrany był w ciemną kurtkę. W ciężkim stanie został zabrany do szpitala. W sprawie wypadku zostanie wszczęte postępowanie, które będzie miało na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia włącznie z oceną zachowania zarówno kierowcy jak i pieszego.

Drugi wypadek miał miejsce w Częstochowie na ulicy Dobrzyńskiej przed godziną 19.00. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący citroenem 28-letni obywatel Ukrainy na łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie znajdowała się 38-letnia piesza. Samochód uderzył w kobietę, taranując przy tym 3 zaparkowane w tym miejscu pojazdy. W wyniku odniesionych obrażeń 38-latka zmarła w szpitalu. Jak się okazało, siedzący za kierownicą citroena 28-latek był pijany. W organizmie miał prawie 1,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pijanemu kierowcy grozi do 12 lat więzienia.