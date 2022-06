Częstochowa. Areszt za zabójstwo, na Rakowie, w miniony piątek 49-letniego mężczyzny

- W wyniku intensywnych czynności operacyjnych częstochowscy policjanci zatrzymali do 3 osoby - 35-letnią kobietę i dwóch mężczyzn w wieku 27 oraz 35 lat - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie. Na miejscu zbrodni policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Prokurator przesłuchał 35-letnią kobietę w charakterze świadka, natomiast 27-latek usłyszał usłyszał zarzut udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 35-letni mężczyzna odpowie za zabójstwo. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W miniony piątek, w Częstochowie na placu Orląt Lwowskich, na Rakowie, do siedzącego na ławce 49-letniego mężczyzny podeszła grupa osób. Zaatakowali 49-latka. Kilkukrotnie został uderzony w okolicę głowy i szyi. Napastnicy uciekli. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do częstochowskiego szpitala, gdzie zmarł po kilku godzinach. W wyniku intensywnych czynności operacyjnych policjanci Wydziału Kryminalnego KMP w Częstochowie zatrzymali 3 osoby - 35-letnią kobietę i dwóch mężczyzn w wieku 27 oraz 35 lat.