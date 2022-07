Częstochowa. Od 1 lipca zmiany na liniach autobusowych MPK. Sprawdź na których

Linia nr 25

Od Wyczerp do przystanku „Gronowa” będzie kursować bez zmian, następnie ulicami Żyzną i Malowniczą do pętli Malownicza (w zamian za linię 69).

Linia nr 65

Zostanie wydłużona od przystanku „Korwinów Pałac” przez Nową Wieś, Poczesną (w tym przez przystanek „Poczesna Bociania Górka) i Kolonię Borek do pętli w Zawodziu.

Linia nr 68

Zostanie wydłużona od przystanku „Poczesna Bociania Górka” przez ulicę Szkolną w Poczesnej, przystanek „Poczesna Borek”, następnie miejscowości Kolonia Poczesna, Bargły i Michałów do pętli w Nieradzie.

Linia nr 69

Od Dworca Głównego PKP do przystanku „Gronowa” będzie kursować bez zmian, następnie ulicą Żyzną przez przystanek „Brzeziny” oraz przez miejscowość Brzeziny Nowe do Sobuczyny i dalej bez zmian w kierunku Młynka, Mazur i Nierady. Pojedyncze kursy w Sobuczynie skręcą do pętli Malownicza.