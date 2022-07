Częstochowa. W tym roku "londyńczyk" turystyczny autobus piętrowy nie wyjedzie na miasto

„Londyńczyk” nie wyjedzie w sezonie letnim na częstochowskie ulice, potwierdza Maciej Hasik, rzecznik częstochowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Powodem są duże straty finansowe przedsiębiorstwa podczas pandemii. Zabrakło wpływów z biletów i funduszy na obsługę turystycznej linii.

- W szczycie pandemii około miliona złotych rocznie mniej wpływało do kasy częstochowskiego przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży biletów. Za to też odpowiedzialna była frekwencja. Oczywiście autobus turystyczny jest tym znakomitym przykładem rzeczy, do której warto wracać, ale wciąż są to koszty. Jeśli łatamy te niedobory, które się przez pandemię pojawiły, to 2022 rok to jeszcze nie jest ten czas, kiedy można pozwolić sobie na wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych, związane z bezpłatnym przejazdem i kursowaniem w sezonie autobusu turystycznego - tłumaczy Maciej Hasik.

Według szacunków przez dwa lata obostrzeń MPK straciło ok. 22 mln pasażerów, wraz z nimi ogromne pieniądze. Jest szansa, że turystyczna, darmowa linia 034 wróci na częstochowskie drogi w 2023 roku: