Starcza. Uczniowie szkoły podstawowej zdobywali kartę rowerową

- Wczoraj o swoje pierwsze „prawo jazdy” starało się 38 uczniów podstawówki w Starczy, którzy przystąpili do egzaminu na kartę rowerową - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochowie. Dzieci pod nadzorem nauczyciela najpierw zdali egzamin teoretyczny, a następnie praktyczny, który odbył się pod okiem dzielnicowego z Komisariatu Policji w Poczesnej. Ważnym czynnikiem takich inicjatyw jest podniesienie świadomości dzieci z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego przed przystąpieniem do egzaminu uczniowie wysłuchali informacji dotyczących prawidłowego wyposażenia roweru oraz zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z jednośladu, które przekazał im asp. sztab. Jerzy Puszczewicz. Zaznaczył również, jak ważne podczas jazdy i zabaw na rowerze jest noszenie kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych. Uczestnicy egzaminu na miasteczku rowerowym musieli zmierzyć się z torem przeszkód i poprawnie go pokonać. Wysoki poziom umiejętności jazdy na rowerze i solidna wiedza teoretyczna pozwoliły wszystkim uczniom zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Wszyscy, którzy poprawnie przejechali trasę, już niebawem otrzymają upragnione karty rowerowe, uprawniające do poruszania się po drogach.