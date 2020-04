Przetarg na wyposażenie parku wodnego w Częstochowie

Budowę częstochowskiego parku wodnego rozpoczęto w sierpniu 2018 roku. Termin oddania inwestycji do użytku to 20 lipca 2020 roku.

Przetarg nieograniczony obejmuje trzy części. Pierwsza to zakup – wraz z dostawą, instalacją i regulacją – wyposażenia (w tym mebli) m.in. pomieszczeń administracyjno-biurowych, socjalnych, magazynowych, technicznych, stanowisk kasowych, szatni, sanitariatów, pomieszczeń ratowników oraz innych elementów wyposażenia ruchomego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Druga część dotyczy zakupu, dostawy, montażu i konfiguracji wyposażenia informatycznego, elektronicznego i elektrycznego, a trzecia – technologicznego wyposażenia zaplecza gastronomicznego parku wodnego.

Zakres prac obejmuje rozbudowę pływalni letniej z budynkiem i basenami krytymi, przebudowę istniejących dróg i co ważne, budowę parkingów. Na potrzeby parkingów wydzielono dwie działki od północnej strony letniej pływalni. Sam obiekt o powierzchni co najmniej 800 metrów kwadratowych lustra wody powstaje w południowej części działki, gdzie były fragment plaży, plac zabaw dla dzieci i boisko do gry w piłkę plażową.

W założeniu pływalnia letnia i park wodny mają tworzyć kompleks sportowo-rekreacyjny połączony jednym systemem obsługi klienta, który zapewni możliwość korzystania w sezonie letnim zarówno z basenów krytych, jak i odkrytych.