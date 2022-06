Częstochowa. W sobotę, 18 czerwca, otwarcie sezonu kąpielowego na Lisińcu i pływalni przy Dekabrystów

Na plażę, na Lisińcu, sprowadzono dodatkowo 300 ton piasku z Łeby. Wzdłuż drogi prowadzącej do pawilonu plażowego posadzonych zostało kolejnych 20 drzew (klonów pospolitych), a na terenach obsadzonych krzewami ozdobnymi wykonano prace pielęgnacyjne. Kąpielisko czynne będzie codzienne do 28 sierpnia br. w godzinach 10.00 – 20.00. W tym okresie bezpieczeństwo kąpiącym zapewniać będzie minimum trzech ratowników. MOSiR, w ramach działań dostosowujących obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, za ponad 12 tys. złotych, wyposażył kąpielisko w specjalistyczny wózek, który umożliwia komfortowe przemieszczanie się po plaży i pływanie po wydzielonym akwenie.

Działać będzie wypożyczalnia sprzętu pływającego, która w minionych latach oferowała 18 rowerów wodnych, 10 kajaków i 6 desek SUP. Amatorzy spędzania czasu na wodzie będą mogli pływać po zbiornikach „Bałtyk” i „Adriatyk”. MOSiR za blisko 100 tys. złotych, dokupił 16 fabrycznie nowych, komfortowych rowerów wodnych. Wypożyczalnia w tegorocznym sezonie letnim funkcjonować będzie w okresie 18.06 – 28.08 - w godzinach 10–20. Cennik oferowanych usług dostępny jest na stronie www.mosir.pl