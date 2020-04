Płacił tylko za część towaru. Został zatrzymany

Nietypowego klienta ujęła ochrona jednego ze sklepów w Częstochowie, który w wózku zakupowym miał 2 torby i pakował do nich produkty ze sklepowych półek. Jak się okazało, celowo segregował zakupy, by korzystając później z kasy samoobsługowej samemu zdecydować za które produkty zapłaci, a które ukradnie. Został ujęty przez ochronę sklepu gdy przeszedł już za linie kas, nie płacąc za część zakupów. W toku dalszych czynności ustalono, że to nie pierwsza wizyta 47-latka w tym sklepie. Od początku kwietnia odwiedził sklep kilkukrotnie, kradnąc towary za prawie 1,5 tys. zł. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia