Koronawirus w Częstochowie. Zamknięte szkoły i uczelnie, modlitwa na Jasnej Górze, przygotowanie miejsc dla chorych

Jednocześnie na Jasnej Górze rozpoczęła się modlitwa w intencji ustąpienia epidemii. – Apel Jasnogórski chcemy uczynić pacierzem błagalnym za naszą Ojczyznę” – mówił we wtorek o. Marian Waligóra, przeor zakonu.

Jasna Góra jest otwarta dla pielgrzymów. Na dzień dzisiejszy nie są planowane odwoływania wydarzeń religijnych – odpowiedziało w poniedziałek na nasze zapytanie Biuro Prasowe Jasnej Góry. Chociaż klasztor przed nikim się nie zamyka, to pielgrzymki odwołują sami organizatorzy. Diecezja Sosnowiecka odwołała pielgrzymkę maturzystów, a Archidiecezja Częstochowska zmieniona formuła pielgrzymki maturzystów archidiecezji częstochowskiej z masowej (w tym samym czasie dla ogółu) na grupową (w dowolnym czasie dla nielicznych grup).

Jasna Góra od początku tygodnia od początku tygodnia modli się o ustąpienie epidemii koronawirusa. Chociaż klasztor deklaruje, że jest otwarty dla wiernych, to organizatorzy pielgrzymek decydują się na ich odwołanie.

Władze Częstochowy także przygotowują się na zagrożenie związane z koronawirusem. Dzisiaj zostaną zamknięte wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki. Jeszcze przed godz. 10 częstochowskie uczelnie nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie, czy zajęcia zostaną odwołane, ale po decyzji premiera Mateusza Mora-wieckiego stało się jasna, że studenci będa mieć wolne przez dwa najbliższe tygodnie.

– Będziemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby wszystko, co możliwe, załatwiali poprzez interenet, aby nie było w urzędzie kolejek i skupisk ludzkich. Zachęcamy również do elektronicznej rezerwacji miejsc, która jest możliwa w niektórych wydziałach –mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie.

– Jednocześnie zawieszono działalność wszystkich jednostek kulturalnych. Do dyrektorów tych placówek będzie należała organizacja pracy w tych jednostkach i decyzje, czy pracownicy mają przychodzić do pracy czy mają pozostawać jedynie do ich dyspozycji – dodaje Włodzimierz Tutaj.