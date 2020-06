Częstochowscy radni SLD w liście do premiera: trzeba zabezpieczyć pielgrzymki

Częstochowscy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej (największy klub w radzie miasta) napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie tegorocznych, w czasie pandemii koronawirusa, pielgrzymek na Jasną Górę.

Lewicowi radni zwrócili się z prośbą do premiera o ograniczenie liczby pielgrzymów w grupach, zlecenie badań ich uczestników przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz zapewnienia im środków ochrony osobistej takich jak maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji). Chcą też wprowadzenia procedur i uregulowań, które pozwolą skutecznie walczyć z epidemią w trakcie sezonu pielgrzymkowego.



List radnych SLD w Częstochowie do premiera, w sprawie pielgrzymek "Szanujemy uczucia religijne Polaków, ale w dobie pandemii najważniejsze jest dla nas życie i zdrowie Częstochowianek i Częstochowian. Dlatego związku ze zbliżającym się okresem wzmożonego ruchu pątniczego do Częstochowy zwracamy się z prośbą o odpowiednie uregulowanie i przygotowanie zasad dla osób uczestniczących w pielgrzymkach. Do tej pory Częstochowa bardzo dobrze radziła sobie z pandemią, wskaźniki zachorowań i ofiar wirusa są u nas - zwłaszcza na tle regionu śląskiego - bardzo niskie. Jednak doświadczenia np. ze śląskich kopalń dowodzą, że skupiska ludzi, w których trudno o zachowanie odległości i wysokich standardów sanitarnych, mogą być śmiertelnie niebezpiecznie. Dlatego dopuszczając do ich powstawania, należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo publiczne.

Chcąc umożliwić Polkom i Polakom dochowanie tradycji zwracamy się z prośbą o możliwe ograniczenie liczby osób w grupach pielgrzymkowych, zlecenie badań ich uczestników przed rozpoczęciem wędrówki, a także w momencie wchodzenia do miasta, zapewnienie im środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji) i wprowadzenie wszystkich możliwych procedur i uregulowań, które pozwolą skutecznie walczyć z pandemią w trakcie sezonu pielgrzymkowego. Do poważnego rozważenia pozostawiamy m.in. decyzję dotyczącą zastosowania testów przesiewowych i genetycznych, zwłaszcza w przypadku dużych pielgrzymek, których grupy tradycyjnie łączą się w Częstochowie i wspólnie wchodzą na Jasną Górę.

Nie chcielibyśmy, aby mocno zakorzeniona w polskiej historii tradycja pielgrzymowania do naszego miasta stała się

przyczyną powstania kolejnych ognisk zakażenia, które mogą być trudne do opanowania lub być przyczyną zapowiadanej przez epidemiologów "drugiej fali" zakażeń koronawirusem.

Uważamy, że tego zagrożenia nie można bagatelizować, dlatego wnioskujemy o mocne włączenie się przez administrację rządową w proces właściwego przygotowania sezonu pielgrzymkowego i przeznaczenie na ten cel z puli rządowej niezbędnych środków Należy pamiętać, że stwierdzenie przypadków koronawirusa wśród pielgrzymów odwiedzających Jasną Górę spowodowałoby znaczące komplikacje w funkcjonowaniu narodowego sanktuarium i całego organizmu miejskiego Częstochowy. Przy tej okazji chcielibyśmy także poprzeć wniosek Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, który apelował do władz państwowych o zlokalizowanie w naszym mieście laboratorium do przeprowadzenia testów na obecność wirusa COVID-19. Dotychczas brak decyzji o stworzeniu miejsca do badania testów subregionie częstochowskim, w sytuacji, w której możliwa będzie ponowna organizacja masowych pielgrzymek, jest - naszym zdaniem - wysoce nieodpowiednia wobec istotnych zagrożeń związanych z epidemią i braku należytej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i gości naszego miasta.

Wierzymy, dla Pana, Panie Premierze, tak jak dla nas, bez względu na dzielące nas różnice, najważniejsze jest życie i zdrowie Częstochowianek i Częstochowian, Polek i Polaków" .



Jak organizować pielgrzymki w czasie pandemii koronawirusa W maju, na Jasnej Górze jak organizować w tym roku piesze pielgrzymki zastanawiali się kierownicy pieszych pielgrzymek diecezji w całej Polsce. Prowadzone są konsultacje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także z ojcami paulinami. Wówczas stwierdzono, że pielgrzymki są możliwe do zorganizowania, oczywiście w bardzo okrojony sposób, wręcz symboliczny. Stwierdzono,że na pewno obostrzenia będą, ale chcemy iść. Na pewno nie będzie szło tyle osób, jak co roku – wielkie tysiące.

Ostateczne decyzje będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

W 2019 roku na Jasną Górę przybyło prawie 4 mln 400 tys. pielgrzymów. To o 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Więcej było też pielgrzymów pieszych. Do jasnogórskiego sanktuarium przyszło 300 pieszych pielgrzymek, w których szło 133 tys. osób. To o 45 pielgrzymek i 9 tys. pielgrzymów więcej niż w 2018 roku.

W 190 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 752 tys. 360 osób. Pod koniec maja policja dwa razy rozwiązywała pieszą pielgrzymkę łowicką na Jasna Górę. Pielgrzymka dostała pozwolenie na pątniczą wędrówkę 5 osób. 30 maja, do sanktuarium dotarło ponad 20 osób pielgrzymki łowickiej.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich