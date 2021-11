Kolejne klasy w częstochowskich szkołach przeszły na zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie obowiązuje w klasach:

- klasa IIb w Technicznych Zakładach Naukowych przy ul. Jasnogórskiej - do 18 XI;

- klasa VIIa, VIIb oraz VIIIa w Zespole Szkól Specjalnych 23 przy ul. Legionów - do 18 XI;

- klasa VIa w SP 48 przy ul. Schillera - do 19 XI;

- klasa Idnk w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych przy ul. Targowej - do 19 XI;

- klasa IIfT w Zespole Szkół przy ul. Prusa - do 19 XI;

- klasa Id oraz IIg w IV Liceum Ogólnokształcącym - do 19 XI

- klasa IIIap w Zespole Szkół im W.S.Reymonta przy ul. Krakowskiej - do 20 XI.