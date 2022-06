Częstochowa. W sobotę 12. Bieg Częstochowski.

Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody finansowe i puchary, a każdy - kto ukończy bieg - pamiątkowy medal.

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorem jest Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” Częstochowa.

Biuro zawodów zlokalizowane w Hali Sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza Al. NMP 56 (wejście od ul. Racławickiej (adres do GPS - ul. Racławicka 32)) czynne będzie:

- w piątek, 10 czerwca 2022 od godziny 17:00 do 19:00,

- w sobotę, 11 czerwca 2022 od godziny 12:30 do 16:45.

Start biegu:

Sobota, 11 czerwca 2022 godzina 17:30. Częstochowa, III Aleja NMP w okolicach Miejskiej Galerii Sztuki

Program zawodów:

12.30 - otwarcie Biura Zawodów

16.45 - zamknięcie Biura Zawodów

17.10 - rozgrzewka

17.20 - powitanie zawodników na linii startu

17.30 - start biegu

19.15 - wręczenie nagród zwycięzcom w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

19.30 - wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków.