Częstochowa. Straż Miejska po pościgu zatrzymała napastnika, który pobił mężczyznę

Do zdarzenia doszło 4 czerwca ok. godz. 3.50. Podczas nocnego patrolowania centrum Częstochowy strażnicy miejscy zauważyli w rejonie al. Kościuszki szarpaninę dwóch mężczyzn. Na widok radiowozu jeden z mężczyzn zaczął uciekać. Drugiemu trzeba było udzielić pomocy medycznej. W poszukiwanie napastnika zaangażowane były dwa radiowozy Straży Miejskiej, a także pracownicy z referatu ds. miejskiego monitoringu. Mężczyzna został ujęty przez strażników miejskich i umieszczony w OPOPA oraz pozostawiony do dyspozycji funkcjonariuszy policji z komisariatu I. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala.