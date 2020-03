Częstochowa: Miejski program in vitro kontynuowany. Kolejna edycja rusza już w sobotę, 7 marca. Sprawdź, jak przystąpić do programu

Od 2012 r. dzięki dofinansowaniu w ramach miejskiego programu leczenie bezpłodności metodą in vitro w Częstochowie urodziło się już 49 dzieci - 26 dziewczynek i 23 chłopców - w tym pięć par bliźniąt.

- W 2020 roku oczekujemy na kolejne dzieci. W drodze jest sześcioro nowych mieszkańców miasta. To oznacza, że w tym roku urodzi się pięćdziesiąte dziecko dzięki programowi in vitro. Dla par, które doczekały się dzieci, częstochowska firma Deltim dodatkowo nieodpłatnie przekazała wózki - mówi Włodzmierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie, który dodaje, że dotychczas w ramach programu przeprowadzono już 176 procedur.

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy po raz kolejny zaprasza pary do udziału w programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria: wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia (dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat - wg rocznika urodzenia - jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml, pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim, są mieszkankami i mieszkańcami Częstochowy, poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego, zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu