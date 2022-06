Częstochowa. Mandaty - 2,5 tys. zł dla piratów drogowych. Zatrzymane prawa jazdy

- Grupa SPEED to policjanci, którzy stanowczo reagują na brawurową jazdę, wykluczając z ruchu piratów drogowych, stwarzających realne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochoie. Wczoraj w Chorzenicach na drodze krajowej numer 91, zatrzymali do kontroli 32-letniego kierującego bmw z powiatu radomszczańskiego, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 124 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł oraz 10 punktami karnymi. Stracił również swoje uprawnienia do kierowania na 3 miesiące. Po około 45 minutach, na tym samym odcinku drogi, inny kierujący bmw, widząc policyjny patrol, zwolnił do 50 km/h, następnie po tym, jak minął policjantów, gwałtownie przyspieszył, wyprzedzając jadące przed nim samochody. Policjanci natychmiast zareagowali na tak lekceważące zachowanie. Sprawdzili prędkość bmw, które oddalało się, pędząc w obszarze zabudowanym o 74 km/h za szybko. Za kierownicą siedział 45-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Podobnie jak poprzedni kierujący, przez 3 kolejne miesiące nie będzie mógł teraz prowadzić jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego, ponadto został ukarany mandatem w kwocie 2,5 tys. zł. Dodatkowo na jego koncie pojawiło się 10 punktów karnych.