Życzenia na Wielkanoc 2024. Nowoczesne i tradycyjne kartki Wielkanocne do wysłania - śmieszne i tradycyjne życzenia

Niepowtarzalne życzenia na Wielkanoc 2024

Kolejne propozycje to: "Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajkiem, niech zające i barany spełniają Twoje plany, niech to będzie czas uroczy życzę miłej Wielkanocy".

"Pisanych jajeczek, wierzbowych bazieczek, kiełbasy święconej, dużo chrzanu do niej, baby pocukrzonej, kukiełki plecionej, zmartwychwstania w duszy i Wiosny... po uszy!" - takie życzenia możemy przekazać naszym bliskim w tym roku.

Tradycyjne życzenia na Wielkanoc 2024

Śmieszne życzenia na Wielkanoc 2024

Wielkanocne życzenia dla Ciebie - niech Ci się uda znaleźć wszystkie jajka, zanim zrobią to dzieci. Wesołych Świąt!

Baranka wielkiego,

zająca nieskromnego,

jajek kolorowych,

świąt odlotowych,

dyngusa mokrego

i koszyka smacznego

życzy...

Z okazji Wielkanocy kolorowych jajeczek,

wycinanych owieczek i mokrego ubranka

w poniedziałek z samego ranka.

Tysiące życzeń

najszczerszych

pachnących wiosennie

wysyłam do ciebie

niech będzie przyjemnie,

by w świąteczny ranek

w przysmakach się skryły

i razem z tobą

jajkiem podzieliły...

Beczy w trawie baraneczek,

nawołując w niebogłosy.

Życzę zdrowia i radości,

Wam z okazji Wielkiej Nocy.

I dyngusa mokrutkiego,

By Wam szczęście dopisało.

By rodzinne były święta,

By wam nic nie brakowało.