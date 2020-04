Zakończenie ważnych inwestycji drogowych w Częstochowie ZDJĘCIA

Odbyły się oficjalne odbiory zakończonych prac drogowych wykonanych przy al. Bohaterów Monte Cassino (odcinek od okolic skrzyżowania z ul. Słowackiego do okolic skrzyżowania z ul. Goszczyńskiego) i ul. Piastowskiej. To efekty prac zleconych na przełomie roku, w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, kilkunastu inwestycji na drogach lokalnych w różnych częściach miasta. Realizacja za łączną kwotę ponad 2,1 mln zł była możliwa dzięki środkom budżetowym pochodzącym z oszczędności po przetargach innych zadań drogowych.

- Lokalne zadania drogowe są dla ludzi równie istotne co kluczowe inwestycje komunikacyjne, dlatego, nawet w trudnych czasach, staramy się szukać środków na tego typu przedsięwzięcia. W dużej mierze tyczy się to zadań dzielnicowych, których potrzebę wskazują mieszkanki i mieszkańcy. Staramy się by były to odcinki, po których kursuje komunikacja miejska czy fragmenty dróg nieobjęte dotąd pracami, a łączące zbudowane lub zmodernizowane wcześniej odcinki. Planujemy następne pakiety tego typu inwestycji, które chcemy zlecić do realizacji po wygospodarowaniu w budżecie dodatkowych środków – podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Remont al. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do terenu w obrębie skrzyżowania z ul. Goszczyńskiego obejmował wymianę nawierzchni jezdni i wzmocnienie warstwy wiążącej na odcinku ok. 300 m, regulację urządzeń w pasie drogowych z wymianą włazów i wpustów, odtworzenie oznakowania poziomego. Koszt to ok. 227 tys. zł.

Budowa miejsc parkingowych i postoju dla taksówek przy ul. Piastowskiej m.in: wybudowanych zostało 8 ogólnodostępnych miejsc parkingowych + 1 dla osoby niepełnosprawnej oraz 3 miejsca postojowe dedykowane TAXI, wybudowany fragment chodnika dla dojścia do tych miejsc, wymieniono nawierzchnię ok. 75 m.

Koszt ok. 160 tys. zł.