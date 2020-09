Włókniarz Częstochowa chce rozegrać rewanżowy mecz z PGG ROW w Rybniku. Klub tłumaczy problemy awarią wodociągu

Chcąc uniknąć kolejnych problemów, Włókniarz, który nadal ma szansę na play-off, zgłosił się z apelem do kibiców o wyrozumiałość i tłumacząc, że najlepszym sposobem będzie rozegranie meczu w Rybniku, co jeszcze w piątek proponował Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u. Oto apel częstochowskiego klubu:

"Drodzy Kibice,

w ostatnich dniach informowaliśmy Was o poważnej awarii wodociągów, jaka miała miejsce na naszym stadionie (poniżej załączamy pismo od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, które potwierdza wystąpienie opisanej awarii). Mimo usunięcia samego wycieku ilość wody, jaka znajduje się pod naszym obiektem, ma ogromny wpływ na stan nawierzchni toru. Co więcej, ostatnie deszczowe dni nie ułatwiły nam zadania w pozbyciu się wody.

W dużej mierze przez te okoliczności, mimo naszych usilnych starań, wczorajszy mecz pomiędzy Eltrox Włókniarzem Częstochowa a PGG ROW Rybnik nie doszedł do skutku. Dziś od samego rana rozpoczęły się prace związane z odwodnieniem obiektu – dowodzi nimi firma z branży wodociągowej. Na teren stadionu ponownie wezwane zostało pogotowie wodociągowe.

W związku z zaistniałą sytuacją i pracami na naszym obiekcie i torze oraz zapowiadanymi opadami deszczu zwróciliśmy się do Ekstraligi Żużlowej, oraz zaprzyjaźnionego klubu z Rybnika o możliwość rozegrania zaległego meczu na torze w Rybniku. Mamy nadzieję, że w tym czasie firmy pracujące na obiekcie pomogą osuszyć teren, co umożliwi nam przygotowanie toru."

Jeśli PGE Ekstraliga zgodzi się na takie rozwiązanie, to mecz w Rybniku prawdopodobnie zostanie rozegrany już 9 września.