Wielka zbiórka dla Ukrainy w IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Uczniowie zbierają rzeczy dla dzieci

- Zbieramy dla dzieci i matek, które będą przyjeżdżały do Częstochowy. Zaczęliśmy również organizować transporty, które pojadą na granice polsko-ukraińską i przyjadą do Częstochowy. Zapewnimy im mieszkania i start. Chcemy zapewnić pracę mamom, a także wyżywienie i pomoc lekarską - mówi Natalia Błaszczyk, koordynator cyklu projektów społecznych Akcja Życie i koordynator aktualnej zbiórki dla dzieciaków z Ukrainy.

W akcję organizowana przez Natalię i jej kolegów wczoraj włączyło się 200 osób, dzisiaj pomaga 100. Początkowo zbiórka była prowadzona na prywatnej posesji, przy której mieszka uczennica IV LO im. H. Sienkiewicza, ale za zgodą dyrekcji przeniosła się ona do szkoły. - Pomagają uczniowie Sienkiewicza, moi bliscy, znajomi, sąsiedzi - mówi Natalia Błaszczyk.

Na granicę polsko-ukraińską dzięki tej akcji pojechały już dwa busy z darami dla dzieci i matek czekających na granicy. We wtorek pojedzie bus, który przywiezie mamy i dzieci. Każdy może przyjść do IV LO im. H. Sienkiewicza i zostawić to, co może przekazać, aby pomóc naszym sąsiadów, którzy padli ofiarą rosyjskiej agresji.