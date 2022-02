Towarzystwo Patriotyczne Kresy zbiera dary dla Ukraińców. Odzew częstochowian jest wielki

Rosyjska agresja na Ukrainę poruszyła serca częstochowian. Mnożą się punkty i zbiórki dla potrzebujących sąsiadów.

O tym jak wielkie jest zainteresowanie pomocą, świadczą dary składane w kościele pw. św. Wojciecha. Tu akcję prowadzi Towarzystwo Patriotyczne Kresy.

Jak informuje Archidiecezja Częstochowska, wczoraj arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, zwrócił się do mnie w rozmowie telefonicznej, z prośbą o pomoc dla wiernych Archidiecezji Lwowskiej w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Towarzystwo Patriotyczne Kresy, które działa przy parafii pw. Św. Wojciecha BM w Częstochowie, natychmiast podjęło inicjatywę zorganizowania zbiórki żywności długoterminowej (cukier, mąka, makaron, kasza, olej, konserwy, dania w słoiku itp.) oraz artykułów chemicznych i higieny osobistej.

- Zwracam się do Was, Drodzy Księża i Wierni Archidiecezji Częstochowskiej, aby wyrazem naszej solidarności z ofiarami tego konfliktu, obok modlitwy, były konkretne czyny miłosierdzia i dlatego zachęcam do włączenia się w tę akcję, abyśmy wspólnie mogli pomóc naszym Siostrom i Braciom Archidiecezji Lwowskiej, którzy z lękiem patrzą na rozwój sytuacji na Ukrainie - zaapelował do wiernych arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski.