Ksiądz Daniel Galus z Czatachowej przestanie być duchownym - tego chce kuria

- Finalnie instruktor sprawy w konsultacji z dwoma asesorami przedstawi wnioski końcowe, a arcybiskup metropolita częstochowski zwróci się do Dykasterii ds. Duchowieństwa o decyzję, bowiem to Stolica Apostolska decyduje o nałożeniu tej kary - dodaje rzecznik kurii.

Jak informuje kuria, która od lat próbuje ukrócić samowolę księdza, duchownemu zostaną przedstawione zarzuty, co do których będzie mógł się odnieść.

- Ks. Galus został powiadomiony o wszczęciu procesu i składzie zespołu urzędników procesowych. Został także powiadomiony o prawie do wyznaczenia adwokata lub prośby o obrońcę z urzędu. Nadto zostały mu zakomunikowane inne decyzje wynikające z dyspozycji Stolicy Apostolskiej. W swej wypowiedzi publicznej ks. Galus oświadczył, że nie będzie brał udziału w procesie (jednak pomimo tego procedura będzie prowadzona) oraz podważył podstawy prawne (co nie jest zgodne z prawdą) - wyjaśnia ks. dr Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej.

Pustelnia księdza Daniel Galusa

Są takie przypadki w jednym z krajów, gdzie kilkoro dzieci zmarło, bo nosiło maseczki. Dlatego taka moja prośba, by jej nie nosić, dla swojego zdrowia. Jeżeli nie chcecie zakazić ani mnie, ani członków wspólnoty to proszę bardzo. Tutaj jest kropielnica. Odkażajcie się, bardzo proszę, ile się da - miał mówić ks. Daniel Galus, radząc, aby przed zakażeniem chronić się wodą święconą.

W związku z okazywaną przez ks. Galusa postawą nieposłuszeństwa, braku reakcji na udzieloną mu naganę i wywoływanym tym samym zamętem i zgorszeniem wśród wiernych, a także wobec niepokojących zjawisk coraz mocniej dotykających kierowaną przez niego grupę, podczas wspomnianego spotkania ks. Galusowi zakomunikowano decyzję o nakazie odbycia półrocznego (od 29 listopada 2020 r. do 29 maja 2021 r.) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę, rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, opuszczenia Pustelni w Czatachowej (będącej w całości własnością Archidiecezji Częstochowskiej) oraz przebywania we wskazanym mu miejscu. Ponadto otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania swoich kapłańskich funkcji, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią. Ksiądz jednak do tej pory nie zastosował się do poleceń i nadal rezyduje w Czatachowej.