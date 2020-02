Tablica upamiętniająca żydowskich mieszkańców kamienicy ZDJĘCIA

Nawiązał kontakt z Alonem Goldmanem w Tel Awiwie. Jeździł do Izraela. O inicjatywie częstochowianina pisała jedna z najważniejszych izraelskich gazet Jerusalem Post: „W niektórych częściach Europy, poza niektórymi budynkami, na chodniku znajdują się małe metalowe tabliczki, mini-pomniki Żydów, którzy kiedyś tam mieszkali i zamarli przedwcześnie z rąk nazistów. Żydowskich gości tych miast i miasteczek bardzo cieszy fakt, że przywódcy lokalnych gmin dbają o to, by upamiętnić Żydów, którzy kiedyś mieszkali pośród nich i publicznie świadcząc o ich wstręcie do antysemityzmu. (...) Budynek przy Alei Kościuszki 14 w Częstochowie odziedziczył dżentelmen imieniem Mariusz Etryk, którego ciotka Czesława Sędzielewska opowiedziała mu o żydowskich lokatorach, którzy mieszkali tam do wybuchu II wojny światowej. Etryk postanowił zrobić coś dla upamiętnienia tych Żydów”. Od wczoraj na ścianie kamienicy przy al. Kościuszki 14 wiszą tablice za napisami w trzech językach- polskim, hebrajskim i angielskim upamiętniające mieszkańców domu.