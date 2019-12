Sylwester na placu Biegańskiego z Czarno-Czarnymi. Ograniczenia w ruchu

Zabawa rozpocznie się wcześniej. Od godz. do zabawy zaprosi DJ Dziker. O godz. na scenie zagra zespół Apress Band. Sylwestrowa impreza potrwa do godz. 1.30. Wstęp jest wolny.

Nie będzie pokazu sztucznych ogni.

Ze względu na sylwestrową zabawę wprowadzono ograniczenia w ruchu , wokół placu Biegańskiego.

We wtorek, 31 grudnia od godz. 21 do 1 stycznia do godz. 2 w nocy zamknięte dla ruchu kołowego (z wyjątkiem autobusów komunikacji publicznej) będą: ul. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. Racławickiej do al. Najświętszej Maryi Panny), Al. NMP (na odcinku od ul. Kościuszki do placu Biegańskiego), ul. Śląska (na odcinku od ul. Kopernika do ul. Waszyngtona), ul. Szymanowskiego (na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Śląskiej).

Ponadto zostanie wyłączony z ruchu kołowego odcinek jezdni południowej III Al. Najświętszej Maryi Panny (od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do ul. Nowowiejskiego). W tym czasie przewiduje się również czasowe zawieszenie funkcjonowania postoju TAXI przed wylotem III Al. NMP na ul. Nowowiejskiego.