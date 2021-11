Prezydent Częstochowy przedstawił budżet miasta na 2022 rok. Miasto skarży się na Polski Ład, opozycja mówi, że problem leży gdzie indziej

- Samorząd to nie jest prezydent i Rada Miasta, to wszyscy ludzie, którzy mieszkają na danym terenie. Jeżeli podejmowane centralnie decyzje niszczą samorząd, to niszczą pośrednio wszystkie osoby tworzące ten samorząd – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Im mniej może samorząd, tym mniej zaspokajanych jest potrzeb mieszkanek i mieszkańców.

Mniejsze wpływy z podatków, wzrost cen energii

Urząd Miasta wylicza problemy wynikające z centralnych decyzji: rząd pozbawia budżet miasta kwoty 87,6 mln zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznana subwencja oświatowa jest niższa o 150 mln zł od kwoty jaką trzeba dołożyć rocznie do zadań subwencjonowanych, wzrost cen energii i gazu to dodatkowo kwota 8,9 mln zł, jaką należy dołożyć na zapłatę z tego tytułu faktur, zwiększenie minimalnego wynagrodzenia to dodatkowy wydatek dla budżetu rzędu 4,6 mln zł,

do zadań rządowych zleconych miastu do realizacji musimy dołożyć 6 mln zł a za odprowadzenie wód opadowych trzeba wyasygnować 2 mln zł. Razem wyżej wymienione pozycje stanowią kwotę 259,1 mln zł.