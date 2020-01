Pani Agnieszka została ciężko ranna w wypadku. Branża PR rozpoczęła zbiórkę na leczenie i rehabilitację

overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">

Do wypadku doszło 22 grudnia 2019 roku. Jak informuje częstochowska policja, kierujący bmw w III Alei NMP utracił panowanie nad pojazdem i najechał na prawidłowo zaparkowany samochód marki mazda. Siła uderzenia była tak duża, że mazda przemieściła się, uderzając w przechodniów. Poważnych obrażeń twarzoczaszki doznała kobieta, która znajdowała się na chodniku. Kierowca bmw uciekł z miejsca zdarzenia.Kryminalni z Komendy Miejskiej w Częstochowie po krótkim czasie wpadli na trop i zatrzymali 23-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Jak ustalili policjanci, bmw należało do innego mężczyzny, który w tym czasie spał w jednym z hoteli, a 23-latek zabrał go bez jego wiedzy. Oprócz samochodu mieszkaniec Piekar Śląskich zabrał mu także kartę bankomatową, którą dokonał kilku transakcji płatniczych w jednym z częstochowskich lokali.Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat więzienia.Najpoważniej w wypadku ucierpiała pani Agnieszka. Lista złamań, pęknięć, przesunięć, odłamków kości twarzy jest bardzo długa. Głowa najmocniej ucierpiała. Na szczęście diagnoza wskazuje na to, że mózg jest w pełni sprawny. Agnieszka jest przytomna, komunikatywna, myśli racjonalnie, pomimo ogromnych dawek leków uśmierzających ból. Jak informują częstochowskie media, kierowca był pijany i uciekł z miejsca zdarzenia. Obecnie przebywa w areszcie.O poziomie skomplikowania obrażeń najdobitniej świadczy fakt, że mimo pilnej potrzeby kilku operacji, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie nie podjął się żadnej. Dzięki intensywnym staraniom Rodziny oraz Przyjaciół Agnieszka z początkiem stycznia została przetransportowana do Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu, gdzie operowania podjął się zespół specjalistów chirurgii rekonstrukcyjnej i pourazowej. Lekarze widzą szansę powrotu Agnieszki do normalnego życia.- Będą jednak potrzebne kolejne operacje, zabiegi. A przede wszystkim Agnieszkę czekają bardzo kosztowne wieloletnie leczenie i rehabilitacja. Także opieka jest niezbędna, ponieważ długo nie będzie w stanie wykonywać podstawowych czynności. Niestety, jak to w życiu bywa, nieszczęścia chodzą parami. Agnieszka, miała właśnie zmienić pracę i wygasiła w tym celu działalność gospodarczą. W wyniku splotu okoliczności nie zdążyła podpisać nowej umowy – mówi Krzysztof Bekus, brat Agnieszki Bednarczyk.Rodzina oraz PSPR zachęcają i proszą by zaangażować się w akcję pomocy finansowej na leczenie, które – jak Agnieszka podkreśla, pozwolą jej ponownie żyć w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak napisała/podyktowała (ma połamane nadgarstki) na profilu FB: "Choć to jest prawdziwy cud, to ja żyję. Dostałam drugie życie. Dla mnie znaczy to, że mam na tym świecie jeszcze coś do zrobienia". Zbiórka online jest dostępna