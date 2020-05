W związku ze znoszeniem rządowych ograniczeń w przemieszczaniu się, MPK w Częstochowie w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu odwiesiło funkcjonowanie okresowych biletów ulgowych dla wszystkich grup, które z nich korzystają. Wcześniej bilety były zawieszone, aby ograniczyć ruch pasażerki z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

w przypadku autobusów krótkich zamiast ok. 100 osób kierowcy mogą zaprosić na pokład tylko 13-14 osób

w przypadku autobusów przegubowych zamiast ok. 160 pasażerów, w podróż może wybrać się 22-25 osób

w przypadku tramwajów typu Twist całym składem mogą przemieszczać się po mieście jednocześnie jedynie 24 osoby wobec ponad 200 w przypadku normalnego funkcjonowania

do jednego wagonu tramwajów typu Konstal 105 zamiast ok. 110 osób, wejść może tylko 10.

Wnioski składane w punktach obsługi klienta MPK o wydłużenie okresu ważności biletu, o czas analogiczny do okresu zawieszenia, będą rozpatrywane indywidualnie (jeśli zawieszenie uniemożliwiło korzystanie z ważnego biletu).- Jednocześnie MZDiT w Częstochowie wciąż apeluje o ograniczenie przemieszczania się i podróżowania środkami komunikacji publicznej ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne. Apel dotyczy w szczególności grup, które nie korzystają z komunikacji miejskiej przy dojazdach do pracy, w tym osób starszych oraz dzieci i młodzieży - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Częstochowie.Korzystanie z publicznego transportu zbiorowego w Polsce aktualnie wciąż jest odgórnie ograniczone. Mimo wdrażania tzw. regulacji odmrażających życie społeczne i gospodarcze, nadal obowiązują np. limity napełnień pojazdów komunikacji miejskiej. Mocno utrudnia to realizowanie przewozów przewoźnikowi (MPK) oraz organizatorom komunikacji miejskiej w Częstochowie (MZDiT), a także wiąże się z niewątpliwymi stratami finansowymi.Ograniczony dostęp do korzystania z usług MPK coraz częściej skutkuje problemami w dostaniu się na pokład danego autobusu czy tramwaju przez mieszkanki i mieszkańców.Obowiązujące ograniczenia:Z uwagi na funkcjonujące ciągle obostrzenia - obowiązują obecnie tzw. wakacyjne rozkłady jazdy MPK.Dlatego - dopóki ograniczenia nie zostaną uelastycznione pozwólmy dojechać do pracy tym, którzy nie mają innej możliwości dostania się na miejsce.- apeluje MPK w Częstochowie.