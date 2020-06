Moon Knight [RECENZJA] Superbohater czy schizofrenik? To nie tylko komiks superbohaterski, ale i świetna powieść psychologiczna

Marc Spector – znany też jako Moon Knight / Jake Lockley / Steven Grant – od lat walczy z przestępcami i dba o bezpieczeństwo Nowego Jorku. Ale czy na pewno? Kiedy Marc budzi się w zakładzie dla obłąkanych, dowiaduje się, że spędził w nim niemal całe życie. Wszystkie jego tożsamości zostają podane w wątpliwość. Dokoła siebie widzi twarze, które równie dobrze mogą być maskami: wyniosłej pani doktor, nieprzyjaźnie nastawionych sanitariuszy, pacjentów o pustym spojrzeniu. Jedne skrywają przyjaciół, inne – wrogów lub, co gorsza, bogów i potwory! Marc podejmie próbę ucieczki. Czy jego plan się powiedzie? Co się wydarzy, gdy Marc Spector stanie twarzą w twarz z Moon Knightem?

To zapowiedź najnowszego komiksu o tym bohaterze, autorstwa Jeffa Lemire’a (scenariusz) oraz Grega Smallwooda (rysunki). Jeff Lemire należy do moich ulubionych scenarzystów. Jego historie chociaż pełne wydarzeń i akcji, świetnie pokazują aspekt psychologiczny superbohaterów. Lemire stawia pytania o to, czym się kierują, jakie mają wątpliwości i jak bycie bohaterem wpływa na ich prywatne życie.