Miejski monitoring nad Zalewem w Blachowni. Bezpieczeństwa mieszkańców strzeże 13 kamer

Rewitalizacja zmieniła otoczenie Zalewu w Blachowni. Dlatego gmina postanowiła zamontować monitoring, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również zapobiec aktom wandalizmu.

- Kamery zostały zamontowane, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim korzystającym z uroków naszego pięknego zalewu, a także by powstrzymać akty wandalizmu, z którymi, niestety, mamy do czynienia w ostatnim czasie – tłumaczy burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska. - Rewitalizacja zbiornika pochłonęła ogromne środki. Musimy dbać, by inwestycja jak najdłużej służyła Mieszkankom i Mieszkańcom oraz odwiedzającym nas gościom.

W lutym 2020 roku zakończyła się kompleksowa kontrola z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie prawidłowości realizacji projektu „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń ani co do procedury przetargowej, ani co do całego procesu budowlanego.

- Zalew od kilkudziesięciu lat był miejscem wypoczynku i rekreacji zarówno Mieszkańców gminy, jak i powiatu oraz województwa. Jego rewitalizacja była marzeniem kilku pokoleń - mówi Sylwia Szymańska.