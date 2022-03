Mecz Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz. Zobacz zdjęcia z meczu na Stadionie Ludowym Rafał Musioł

Skra Częstochowa wreszcie wystąpiła na Stadionie Ludowym w Sosnowcu, który wskazała we wniosku licencyjnym. Wiele wskazuje jednak na to, że był to pierwszy i przedostatni taki mecz. Zobaczcie zdjęcia z meczu Skra Częstochowa - Sandecja Nowy Sącz na Stadionie Ludowym w Sosnowcu.