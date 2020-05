Ilu pielgrzymów przybędzie w tym roku na Jasną Górę ?

- Na dzisiaj można powiedzieć, że pielgrzymki są możliwe do zorganizowania, oczywiście w bardzo okrojony sposób, wręcz symboliczny. Chcemy podtrzymać ten symbol pielgrzymowania, i nadać temu charakter jak najbardziej bezpieczny. Jeśli pójdą pielgrzymki, to na pewno będą bezpieczne. Na dzisiaj wydaje się, że taka możliwość jest – podkreśla ks. biskup Zadarko, w komunikacie Biura Prasowego Jasnej Góry.

- Uważamy i mamy nadzieję, że pielgrzymki na Jasną Górę będą szły – mówi ks. Marian Janus, ogólnopolski koordynator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę - Jest nadzieja, że będziemy pielgrzymować. Na pewno obostrzenia będą, ale chcemy iść. Na pewno nie będzie szło tyle osób, jak co roku – wielkie tysiące. Oczywiście każda diecezja decyduje sama, każdy biskup ordynariusz decyzje podejmuje osobiście i odpowiedzialnie, natomiast naszym pragnieniem na tym spotkaniu jest, żeby dać jakieś wytyczne, wskazówki wszystkim księżom, którzy organizują pielgrzymki. Liczymy, że pielgrzymki pójdą – w jakiej ilości, trudno powiedzieć. Jeżeli ta epidemia będzie się wyciszała, to chcemy na Jasną Górę iść, przestrzegając wszystkich reguł, które są konieczne dla bezpieczeństwa księży i wszystkich pątników. Dlatego chcemy wypracować ostateczne decyzje, żeby ułatwić pielgrzymowanie w takiej ilości, na takich zasadach, które będą zatwierdzone, i da się je realizować. Do końca maja będą sformułowane bezpieczne ramy pielgrzymowania, które będą skonsultowane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także z Episkopatem Polski. Ostateczne decyzje będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

300 PIELGRZYMEK PIESZYCH

W 2019 roku na Jasną Górę przybyło prawie 4 mln 400 tys. pielgrzymów. To o 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Więcej było też pielgrzymów pieszych. Do jasnogórskiego sanktuarium przyszło 300 pieszych pielgrzymek, w których szło 133 tys. osób. To o 45 pielgrzymek i 9 tys. pielgrzymów więcej niż w 2018 roku.

W 190 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 752 tys. 360 osób.

Najliczniejsze pielgrzymki to: Rodzina „Radia Maryja”, Motocykliści, Odnowa w Duchu Świętym, Anonimowi Alkoholicy, Rolnicy, Ludzie Pracy, Koła Żywego Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II, Amazonki, Pielgrzymka Wiernych Arch. Szczecińsko-Kamieńskiej, Energetycy i Elektrycy, Kolejarze, Leśnicy, Nauczyciele, Kibice, Służba Zdrowia, Górnicy, Bankowcy, Legion Maryi, Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin, Pszczelarze, Franciszkański Zakon Świeckich.