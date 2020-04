Częstochowscy samorządowcy piszą do premiera w sprawia handlu

arc

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Niesmacznym wysłali do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym dali wyraz swoim wątpliwościom co do skuteczności przyjętych przez rząd rozwiązań dotyczących liczby klientów w sklepach i punktach usługowych.