Częstochowa. W kwadrans dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość

- Policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Luborcza kierującego bmw - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy KMP w Częstochoeie. Na odcinku objętym ograniczeniem prędkości do 50 km/h, jechał aż 108 km/h. W związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, mundurowi zatrzymali 22-letniemu mieszkańcowi powiatu częstochowskiego prawo jazdy oraz nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 złotych i 10 punktów karnych. Otrzymał on 24 godzinne zezwolenie na kierowanie, aby mógł spokojnie dojechać do domu i nie pozostawiać pojazdu na drodze.

Zirytowany kontrolą, z piskiem opon odjechał. Tym razem policyjny radar wskazał już prędkość 137 km/h.