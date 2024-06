Częstochowa. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora szpitala na Zawodziu. Kto nim został?

Już od kilku tygodni nazwisko nowej dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego było znane władzom miasta, ale do czasu podpisania protokołu konkursowego, nie ujawniano jej personaliów. Aż do teraz. Jak poinformowało w piątek Miasto, do konkursu zgłosiło się troje kandydatów, z których żaden nie był aktualnie związany z placówkami ochrony zdrowia w Częstochowie.

Komisja najwyżej oceniła kompetencje oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Szpitala Zespolonego przedstawioną przez panią Beatę Szafraniec. Jest ona częstochowianką z urodzenia, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także m.in. studium menedżerskie w zakresie zarządzania. Na stałe mieszka w Katowicach.

Od ponad dziesięciu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w podmiotach ochrony zdrowia zajmując się zarządzaniem, finansami, administracją oraz logistyką. Nadzorowała i realizowała wiele przedsięwzięć i projektów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.