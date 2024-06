Ta droga w Częstochowie zamienia się po deszczach w potok! Mieszkańcy od lat walczą o jej naprawę. Mają już dość!

Walka o nową nawierzchnię - najlepiej asfaltową - trwa już od kilkunastu lat. Jak na razie efektów nie ma. Kilka dni temu po intensywnych opadach, największa kałuża na ulicy Traktorzystów, objęła swoim zasięgiem całą szerokość drogi. Od płotu po stronie południowej, aż do "rowu" odwadniającego zlokalizowanego po stronie północnej.

- Zawieszenie da się naprawić, karoserię wyklepać, progi wymienić. Niestety zdrowie, które mogą stracić osoby poruszające się pieszo, nie tak łatwo odzyskać. Ulicą Traktorzystów, codziennie, poruszają się dzieci do i ze szkoły. Na przystanek autobusowy chodzą osoby starsze, które nie mają samochodów. Po ulicy spacerują rodziny z dziećmi, także niemowlętami w wózkach. Po opadach to nie są spacery. To są przeprawy, które trzeba planować - zauważa pan Paweł, jeden z mieszkańców.