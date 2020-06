Częstochowa: Policja zatrzymała 28-latka, który miał 170 działek dilerskich amfetaminy

.Policjanci operacyjni z Częstochowy wpadli na trop 28-letniego mężczyzny, który posiadał znaczną ilość substancji psychotropowych. Policjanci znaleźli przy nim prawie 170 działek dilerskich amfetaminy, 50 tabletek metaamfetaminy, niecałe 11 działek dilerskich marihuany i wagę elektroniczną. Posiadał również prawie 10 działek dilerskich marihuany w miejscu pracy.

- Mieszkaniec Częstochowy usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu. Z uwagi na wysoki stopień szkodliwości społecznej czynu, sąd zastosował względem 28-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.