Częstochowa. Plac Pamięci Narodowej stanie się bardziej zielony. Miasto przedstawiło projekt

Zaproszeni przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka architekci – prof. Jacek Budyn (autor pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny) i Tomasz Borowiecki – zaprezentowali projekt przebudowy Placu Pamięci Narodowej.

Pierwotny zamysł profesora Budyna okazał się w pełni zbieżny z zamierzeniem władz Częstochowy, co do wprowadzenia „zielonych” zmian w architekturze tej przestrzeni. Architekt bardzo szybko podjął współpracę i nakreślił koncepcję odnowy miejsca wykorzystywanego przy okazji patriotycznych uroczystości. Podczas konferencji prasowej przyznawał: - W latach 80., kiedy ja i profesor Wincenty Kućma dostaliśmy propozycję stworzenia pomnika, chcieliśmy by „wyrastał” on niejako z samego placu, tworząc pewną klamrę, zwieńczenie dla całości. Wiązało się to z podnoszeniem różnicy poziomu aż do samego cokołu.