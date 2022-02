Częstochowa i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej tworzą punkt, w którym będą przyjmowane rodziny z Ukrainy

- Moją najważniejszą intencją jest to, aby poruszyć ludzkie serca. Tym ludziom trzeba pomóc – mówił ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiego Caritasu. - Już wczoraj rozpoczęliśmy robocze prace, aby nie tworzyć dwóch podmiotów, bo w jedności siła.

Urząd Miasta w Częstochowie ma koordynować całą akcję i odpowiadać za wysyłanie informacji do wojewody, a poprzez wojewodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Caritas będzie organizować samą pomoc, polegającą na zbiórce darów przekazywanych do parafii, a także pomoc w zakwaterowaniu ukraińskich rodzin, które przyjadą do Częstochowy.

Ks. Marek Bator poinformował, że w akcję protestu chce zaangażować szkoły i przedszkola, aby dzieci przygotowywały listy i prace sprzeciwiające się wojnie. Mają one zostać wysłane do Ambasady Rosyjskiej.

Tak naprawdę potrzebne jest wszystko: żywność, leki, środki czystości, ręczniki, bandaże, komsetyki, śpiwory, koce i pieniądze, aby w Ukrainie mieszkańcy mogli kupić jedzenie. Organizatorzy zbiórek apelują jedynie o to, żeby nie przekazywać odzieży, a jeżeli już ktoś się na to zdecyduje, to aby to była odzież nowa, opisana rozmiarem i informacją, czy to ubranie dla chłopca czy dziewczynki.