Często... chowa się w domach. Miasto i znani częstochowianie będą zachęcać w nowej akcji do pozostania w domach!

Aktorzy, politycy, sportowcy, artyści, influencerzy, dziennikarze, lekarze, naukowcy, a w końcu rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki - Polacy. Coraz więcej osób oficjalnie deklaruje, że w tym trudnym czasie, jakim jest zagrożenie epidemiczne, będzie unikać potencjalnego zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa. Bo warto, bo należy, bo to działa, bo jest na czasie!

Częstochowianie również doskonale zdają sobie sprawę z tego, że unikanie potencjalnych zagrożeń to jeden z priorytetów właściwego funkcjonowania w tym wyjątkowym czasie.

Co rusz kolejne osoby deklarują w mediach społecznościowych, że jeśli nie będą musiały, pozostaną w domu. A są też tacy, którzy w tym pozostaniu pomagają innym – to wolontariusze, którzy wspierają najbardziej narażonych – seniorów: robią im zakupy, realizują recepty, dostarczają posiłki. I robią to bezpłatnie!

Wiadomo, że nie wszyscy będą się stosować do zaleceń związanych z pozostaniem w domu i unikaniem innych osób. Świat – kraj – nawet nasze miasto są niezwykle zróżnicowane i tak samo zróżnicowani są jego mieszkańcy.