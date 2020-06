Biskup Antoni Długosz porównał Morawieckiego i Szumowskiego do ewangelistów

Emerytowany biskup archidiecezji częstochowskiej, Antoni Długosz, podczas spotkania z wiernymi na Jasnej Górze w ramach codziennego Apelu wypowiedział się w samych superlatywach o ostatnich działaniach premiera i ministra zdrowia. W uroczystości brał też udział arcybiskup częstochowski Wacław Depo.

- Obecnie dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków uobecniają charyzmat dwóch ewangelistów, piszących słowami i czynami ewangelię twojego syna - mówił w czasie apelu biskup Długosz.

Ewangelista Mateusz premier Morawiecki pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski jest przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze życie i zdrowie. Dziękujemy Boża matko za ich posługę - stwierdził bp. Antoni Długosz.

Biskup bronił ministra zdrowia i ganił Polaków

Zdaniem Antoniego Długosza niektórzy Polacy niesłusznie oceniają negatywnie postać Łukasza Szumowskiego. To zapewne aluzja do krytykowanej przez opozycję działalności biznesowej znajomych i rodziny ministra zdrowia. - To dzięki ofiarnej służbie naszych władz, siewca śmierci ma ograniczone żniwa w naszym kraju. Przy skrajnych postawach niektórych Polaków, szkodliwie oceniających działalność ministra profesora Szumowskiego, należy przypomnieć o wdzięczności wobec jego osoby i wspomnianych przez papieża Franciszka ludziach pochylających się nad cierpieniami w czasie pandemii - podkreślił biskup.