Zbiorniki w Parku Lisiniec w Częstochowie oraz zalew w Blachowni z lotu ptaka

Tłumy latem w Parku Lisiniec

Park Wypoczynkowy "Lisiniec" to ponad 40 ha terenów zieleni położonych w zachodniej części miasta przy trasie wylotowej na Opole. Na terenie Parku znajdują się 3 zbiorniki wodne (Pacyfik, Bałtyk, Adriatyk), ścieżka rekreacyjna o długości ok. 2,5 km., wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, deski SUP), skate park, 2 korty tenisowe z zapleczem socjalno - gastronomicznym, park linowy.

Do dyspozycji gości Parku jest plaża z piaskiem przywiezionym z Łeby. Jest też nowe nabrzeże, pomosty wodne, kładka nad kanałem łączącym zbiornik „Adriatyk” ze zbiornikiem „Bałtyk”, wieża ratownicza, nowe ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parking od strony ul. Toruńskiej/Wałowej i elementy małej architektury. Na terenie kompleksu posadzono nowe krzewy oraz ponad sto drzew, wśród których dominuje japońska wiśnia piłkowana „Kikushidare-zakura” – uznawana za jedną z najpiękniejszych roślin ozdobnych. Całość jest oświetlona i objęta wewnętrznym monitoringiem. Na terenie kompleksu znajduje się też pawilon plażowy z tarasem widokowym, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem gastronomicznym. Funkcjonuje tam wypożyczalnia sprzętu plażowego, a także bar i restauracja.