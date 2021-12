Zaszczepione dzieci będą miały pierwszeństwo przy przyjmowaniu do żłobka w Częstochowie Bartłomiej Romanek

Urząd Miasta w Częstochowie zapowiedział, że wprowadza preferencje przy przyjęciach do Żłobka Miejskiego dla dzieci, których rodzice oświadczą, że przeszły obowiązkowe szczepienia. To pokłosie niedawnego wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego, stwierdzającego prawomocność przyznawania dodatkowych punktów dla dzieci zaszczepionych w czasie rekrutacji do przedszkoli.