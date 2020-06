Wzrasta liczba bezrobotnch w Częstochowie i powiecie częstochowskim

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory w Częstochowie ze wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej skorzystało 18 122 przedsiębiorców. Łączna kwota zwolnień ze składek i wypłaconych świadczeń postojowych w częstochowskim oddziale ZUS to 35 919 736 zł.

- O zwolnienie ze składek mogą ubiegać się firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z Tarczy Antykryzysowej, mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do końca czerwca złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania.