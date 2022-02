Wyjący alarm w banku Credit Agricole w Częstochowie. Mieszkańcy nie mogli spać, bank przeprasza, a usterka ma zostać usunięta

Wyjątkowo uciążliwa była usterka systemu alarmowego w banku Credit Agricole dla mieszkańców częstochowskiego Tysiąclecia. Alarm od kilku dni włączał się w późnych godzinach wieczornych, a nawet nocnych, a także wczesnym rankiem, nie dając możliwości odpoczynku. Mieszkańcy ze zdziwieniem obserwowali, że do wyjącego alarmu nie przyjeżdżała ochrona. - Nikt nie bał się, że mogło dojść do włamania do banku - mówi jeden z mieszkańców.

Wszystko jednak wskazuje, że po naszej interwencji, dzisiaj mieszkańcy Tysiąclecia odpoczną od alarmu. - Przyczyną hałasu była usterka, o której nie wiedzieli pracownicy banku, a która ujawniała się po zamknięciu banku. Usterka zostanie usunięta jeszcze dzisiaj, na miejscu jest już serwis. Przepraszam mieszkańców za zaistniały problem - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy banku Credit Agricole.