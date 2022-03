Włókniarz przedstawił plan przedsezonowych sparingów. Mecze będą otwarte dla publiczności Bartłomiej Romanek

Rozpoczęcie sezonu PGE Ekstraligi coraz bliżej. We Włókniarzu Częstochowa trwają ostatnie przygotowania do ligi. Klub zainwestował w infrastrukturę stadionu, dzięki czemu otrzymał licencję, zawodnicy uczestniczyli w obozie integracyjnym, a we wtorek poznamy nowego sponsora tytularnego klubu. Znany jest też termin sparingów, w których Włókniarz zmierzy się z Wilkami Krosno i GKM-em Grudziądz. Mecze w Częstochowie mają być otwarte dla kibiców.