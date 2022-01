Wichura przeszła nad Częstochową i powiatem częstochowskim. 127 interwencji straży pożarnej

- Myślę, że wliczając w to dzisiejsze interwencje w sumie będzie aż 150 interwencji związanych z pogodą. Większość z nich to powalone drzewa i połamane gałęzie, ale wiatr uszkodził w sumie 22 poszycia budynków. Uszkodzenia nie były jednak poważne, a co najważniejsze nikt nie ucierpiał - mówi mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.