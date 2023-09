Wesołe miasteczko przed Galerią Jurajską w Częstochowie. Jakie atrakcje można tam znaleźć? [ZDJĘCIA]

Przed Galerią Jurajską w Częstochowie stanął duży park rozrywki

- To już druga tego typu atrakcja, która gości w Jurajskiej w tym roku. Wiosną zawitał do nas czeski Luna-Park Kamenický, który przyciągnął prawdziwe tłumy. Teraz gościmy „Smokoland”, a przy okazji przedłużamy najmłodszym wakacje. Jesteśmy przekonani, że również to miejsce, kolorowe od świateł i pełne pomysłów na zabawę, przyciągnie mieszkańców – mówi Anna Borecka, vice dyrektor Galerii Jurajskiej.

Wesołe miasteczko przed Galerią Jurajską będzie czekać na odwiedzających do 24 września. Do dyspozycji jest m.in. kultowa karuzela łańcuchowa, gigantyczny „Młot”, „Twister parasolki” czy niemal baśniowa karuzela-filiżanki. Poza tym jest także autodrom, dwie kolejki – górska i „Safari”, dmuchańce oraz… ściana emocji.

Wstęp do parku jest płatny. To, co jednak wyróżnia miejsce to ceny biletów. Jak deklarują właściciele Parku Rozrywki „Smokoland”, są one jednymi z najniższych w Polsce.

„Smokoland” czynny jest codziennie w godzinach od 13.00 do 20.00, a w weekendy od godz. 12.00 do 20.00. Atrakcja na odwiedzających czekać będzie do 24 września. Galeria Jurajska podkreśla jednak, że - jeśli pogoda na to pozwoli - wesołe miasteczko zostanie w Częstochowie nieco dłużej, do 30 września.