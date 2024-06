TU w woj. śląskim umiera najwięcej ludzi! Liczba zgonów jest najwyższa w tych miastach - sprawdź LISTĘ

To, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że kolejny rok z rzędu miasta położone na Jurze zajmują miejsca w czołówce. Jura, choć malownicza i chętnie odwiedzana przez turystów, boryka się z problemami charakterystycznymi dla wielu mniejszych miast i wsi w Polsce. Ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, starzejące się społeczeństwo oraz niższe dochody, znacząco wpływają na wyniki tego zestawienia.